Внаслідок нічної атаки дронами РФ є влучання в Одесі, підтвердила представниця ОК "Південь".

Росія продовжує тероризувати цивільне населення і наражати його на небезпеку під час атак "Шахедами", повідомила начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Одещина цієї ночі потерпала від потужної дронової атаки, 18 дронів було знищено силами ППО. На жаль, не вдалося уникнути влучань. Цього разу ворог використовував таку ж саму підступну тактику, коли дрони маневрували поміж житловими та промисловими кварталами міста-мільйонника", – сказала Гуменюк.

Вона також додала, що внаслідок атаки РФ є влучання в об'єкт інфраструктури, пошкоджена приватна власність.

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"Ворог також маневрував у районі передмістя Одеси. Враховуючи те, що там багато об'єктів припортової інфраструктури, загрожували й з цього напрямку. Зрештою, влучання відбулося в об'єкт рекреаційної інфраструктури, там зруйновано кілька будівель, виникла пожежа, але на щастя, через те, що об'єкт з початку повномасштабного вторгнення не використовується, люди не постраждали. Втім, ударна хвиля пошкодила і приватну власність", – заявила Гуменюк.

Україні відомо, де розташовані пускові майданчики "Шахедів". Більшість запусків РФ проводить з території т.о. Криму, іноді також використовують східне узбережжя Азовського моря.

"Цього разу дрони прямували з Криму і використовували для своєї мандрівки акваторію Чорного моря. Де існують подібні майданчики – ми інформацією володіємо. Також, ми усвідомлені, що ворог організовує потужну ППО цих об'єктів, оскільки розуміє, що це основний спосіб терору для нього. Адже ракетні атаки майже згорнуті, їх використання для нього ускладнене через нас тиск на його авіації. Полювання ведеться, а сезон бавовни в Криму ніхто не скасовував", – підсумувала Гуменюк.

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Зранку стало відомо, що Сили оборони потопили патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов". Вартість утопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів.

За інформацією від Генштабу, загальні втрати ворога під час повномасштабної війни вже сягають 419 020 окупантів, протягом минулої доби було "відмінусовано" 1070 супротивників.

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