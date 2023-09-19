Наталія Гуменюк уточнила, що росіяни завдають ударів по цивільному населенню, щоб посіяти страх серед мешканців півдня України.

Російська авіація частіше почала з'являтися на півдні України, тому що рашисти не розуміють, на якому напрямку чекати чергової активізації від Сил оборони України.

Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі Еспресо.

"Ворог не припиняє активність щодо маневрування силами і засобами, ведення контрбатарейної боротьби та посилює напрямок застосування авіації. Останніми днями ворог застосовує до десяти керованих авіабомб, які спрямовані в напрямок Бериславщини", - пояснила вона.

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Гуменюк уточнила, що окупанти завдають ударів по цивільному населенню, щоб посіяти страх серед мешканців півдня України.

"У такий спосіб окупанти намагаються зупиняти рух Сил оборони, перепрофілюючи їх на інші напрямки, оскільки не можуть зрозуміти, звідки чекати чергової активізації нашого руху", - додала вона.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, у ЗСУ підтвердили, що загарбники штурмують Андріївку та Кліщіївку, але всі їхні намагання марні. Українські військовослужбовці закріпляються на нових рубежах та тримають оборону, не даючи ворогу прорватися вглибину своїх позицій.

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