Загалом вдалося виявити та підтвердити розміщення близько 2600 одиниць військової техніки.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України провело космічну радіолокаційну розвідку близько 150 районів розташування російських військ як на тимчасово окупованих територіях, так і на території самої Росії та її союзників.

Розвідка проведена за допомогою супутника ICEYE, а також контрактного доступу до бази даних мережі SAR-супутників, розповіли в ГУР МО.

Зазначається, що загалом вдалося виявити та підтвердити розміщення близько 2600 одиниць військової техніки. Мова йде про танки, самохідні артилерійські установки, бойові броньовані машини, вертольоти, оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер", зенітно-ракетні комплекси "С-300", самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1", ворожі радіолокаційні станції, понтонні переправи, катери та намети у місцях розташування підрозділів ворога.

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"Отримані за допомогою супутника дані дозволили ефективно визначати приховане розміщення ворога у лісових насадженнях, за будь-якої погоди та вночі. Окрім цього, проводити виявлення антенних систем та позицій засобів ППО для подальшого нанесення вогневого ураження", - повідомили в українській розвідці.

ICEYE - що відомо про супутник

18 липня волонтер Сергій Притула оголосив про придбання річної "підписки" на дані супутників фінської компанії ICEYE для Збройних сил України. Кошти в сумі 600 мільйонів гривень були зібрані на три "Байрактари" для захисників України. Але оскільки турецька компанія передала ці БПЛА безкоштовно, тож волонтери вирішили зосередитись на купівлі повного пакету послуг з доступу до космічного супутника.

Повідомлялося, що Україна отримуватиме супутникові знімки в режимі, наближеному до реального часу, що скоротить час до отримання розвідданих до кількох годин. Серед переваг такого рішення є й те, що супутник уже знаходиться на орбіті, а знімки одразу аналізуються та використовуються за призначенням.

Згідно з угодою, українська сторона отримує і супутник, і доступ до бази даних сузір'я супутників. Після закінчення оплаченого терміну доступу до бази даних, вказаний супутник залишається у повній власності України, допоки не завершиться термін його функціонування на орбіті.

Нагадаємо, УНІАН раніше розповідав про вражаючі характеристики супутника ICEYE.

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