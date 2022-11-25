Головне управління розвідки Міністерства оборони України провело космічну радіолокаційну розвідку близько 150 районів розташування російських військ як на тимчасово окупованих територіях, так і на території самої Росії та її союзників.
Розвідка проведена за допомогою супутника ICEYE, а також контрактного доступу до бази даних мережі SAR-супутників, розповіли в ГУР МО.
Зазначається, що загалом вдалося виявити та підтвердити розміщення близько 2600 одиниць військової техніки. Мова йде про танки, самохідні артилерійські установки, бойові броньовані машини, вертольоти, оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер", зенітно-ракетні комплекси "С-300", самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1", ворожі радіолокаційні станції, понтонні переправи, катери та намети у місцях розташування підрозділів ворога.
"Отримані за допомогою супутника дані дозволили ефективно визначати приховане розміщення ворога у лісових насадженнях, за будь-якої погоди та вночі. Окрім цього, проводити виявлення антенних систем та позицій засобів ППО для подальшого нанесення вогневого ураження", - повідомили в українській розвідці.
ICEYE - що відомо про супутник
18 липня волонтер Сергій Притула оголосив про придбання річної "підписки" на дані супутників фінської компанії ICEYE для Збройних сил України. Кошти в сумі 600 мільйонів гривень були зібрані на три "Байрактари" для захисників України. Але оскільки турецька компанія передала ці БПЛА безкоштовно, тож волонтери вирішили зосередитись на купівлі повного пакету послуг з доступу до космічного супутника.
Повідомлялося, що Україна отримуватиме супутникові знімки в режимі, наближеному до реального часу, що скоротить час до отримання розвідданих до кількох годин. Серед переваг такого рішення є й те, що супутник уже знаходиться на орбіті, а знімки одразу аналізуються та використовуються за призначенням.
Згідно з угодою, українська сторона отримує і супутник, і доступ до бази даних сузір'я супутників. Після закінчення оплаченого терміну доступу до бази даних, вказаний супутник залишається у повній власності України, допоки не завершиться термін його функціонування на орбіті.
Нагадаємо, УНІАН раніше розповідав про вражаючі характеристики супутника ICEYE.