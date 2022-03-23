Експерти по зброї заявляли, що ці дані можуть виявитися вирішальними при плануванні атаки РФ на Україну.

Європейська організація з експлуатації метеорологічних супутників (EUMETSAT), великий постачальник метеорологічних даних для урядів, призупинила співпрацю з Росією.

Про це повідомляє Reuters.

Спеціальна Рада держав-членів організації зібралася у вівторок вранці. Вона прийняла рішення негайно зупинити дію ліцензій російських користувачів і дію двосторонньої угоди про співпрацю з провідним метеорологічним агентством Росії. Представник організації відмовився повідомити, чим було викликано це рішення.

Раніше США і союзники попередили, що Москва може планувати застосування хімічної або біологічної зброї. Експерти зі зброї заявили, що дані, які включають майже миттєві вимірювання швидкості та напрямку вітру, сонячного світла, опадів та інших факторів, можуть виявитися вирішальними при плануванні атаки.

Щонайменше ще три організації в Європі припинили обмін даними з Росією після її вторгнення до України 24 лютого. Але дані про погоду з деяких інших країн, включно зі США та Великобританією, продовжували надходити в російські агентства через канали EUMETSAT.

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