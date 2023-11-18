У матеріалі Foreign Affairs йдеться про те, що Україна та Захід йдуть по нестійкій траєкторії, яка характеризується кричущою невідповідністю між цілями та доступними засобами.

Політична готовність продовжувати надавати військову та економічну підтримку Україні почала слабшати як в США, так і в Європі. Дані обставини диктують необхідність комплексної переоцінки нинішньої стратегії, яку реалізує Україна та її партнери.

Про це йдеться в матеріалі Foreign Affairs. Автор статті пише: "Украхна та Захід йдуть по нестійкій траєкторії, що характеризується кричущою невідповідністю між цілями та доступними засобами. Військові цілі Києва - вигнання російських військ з української землі та повне відновлення її територіальної цілісності, включаючи Крим, — залишаються юридично та політично незаперечними. Але стратегічно вони недосяжні, особливо в найближчому майбутньому, а цілком можливо і за його межами".

Як пише автор матеріалу:"Прийшов час Вашингтону очолити зусилля з вироблення нової політики, яка встановлює досяжні цілі і приводить засоби та цілі у відповідність".

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"Сполученим Штатам слід почати консультації з Україною та її європейськими партнерами щодо стратегії, заснованої на готовності України вести переговори щодо припинення вогню з Росією і одночасно переключити свій військовий акцент з нападу на оборону. Київ не відмовиться від відновлення територіальної цілісності або притягнення Росії до економічної та юридичної відповідальності за її агресію, але він визнає, що його найближчі пріоритети мають зміститися зі спроб звільнити більше територій до захисту і відновлення більше 80 відсотків території", - пише автор матеріалу.

"Незважаючи на широко розрекламований контрнаступ України, у 2023 році Росія фактично отримала більше території, ніж Україна. Загалом жодна зі сторін не досягла значних успіхів. Українські та російські сили фактично зайшли в глухий кут: виникла тупикова ситуація", - йдеться в матеріалі.

"Один з варіантів для Заходу - продовжувати робити те ж саме, продовжуючи постачати Україні величезну кількість зброї в надії, що це дозволить її силам в кінцевому підсумку перемогти Росію... час буде не на боці України, якщо війна високої інтенсивності затягнеться на невизначений термін", - йдеться в матеріалі.

"Для Києва та його прихильників набагато краще прийняти нову стратегію, яка приведе в баланс цілі та засоби, ніж продовжувати проводити курс, який завів у глухий кут і який незабаром може привести до різкого спаду у підтримці Заходом України", - пише автор матеріалу.

"Вашингтону необхідно взяти на себе ініціативу на початку консультацій з Україною і західними союзниками, спрямованих на те, щоб переконати Київ запропонувати припинення вогню, одночасно переходячи від наступальної стратегії до оборонної", - йдеться в статті.

"Незалежно від того, чи буде досягнуто припинення вогню, Україні необхідно перейти до оборонної стратегії, відійшовши від своєї нинішньої наступальної стратегії. Існуючий підхід Києва передбачає високі витрати і низькі перспективи, що ставить українців в незручне становище, коли вони просять безстрокову допомогу Заходу з падаючими шансами на успіх. Замість цього Україні слід зосередитися на утриманні та відновленні території, яку вона зараз контролює", - пише втор матеріалу.

"Реальність така, що те, що почалося як війна за необхідністю для України – боротьба за саме її виживання – перетворилося на війну за вибором, боротьбу за повернення Криму та більшої частини регіону Донбасу на сході України. Це не лише війна, яку неможливо перемогти; це також країна, яка з часом ризикує втратити підтримку Заходу. Для України набагато розумніше забезпечити, щоб більша частина країни, що знаходиться під контролем Києва, перетворилася на процвітаючу та безпечну демократію, ніж ризикувати майбутнім країни в довгострокових військових зусиллях по поверненню територій, які все ще перебувають під контролем Росії", - йдеться в статті.

Ситуація на фронті

Станом на 18 листопада 2023 року повідомлялося про те, що РФ імітує великий наступ. Найбільш небезпечною зоною була, є і залишається Авдіївка.

Росія посилила штурми на деяких ділянках, створюючи візуалізацію якогось великого наступу по всій лінії фронту.

The Economist опублікувала матеріал про те, що наступаючий рік буде небезпечним для України, так як Росія накопичує запаси ракет і, ймовірно, знову нападе на енергосистему України.

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