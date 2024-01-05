Глава Чечні пропонує Вашингтону зняти санкції зі своєї мами, дочок і коней, але не з себе.

Глава Чечні Рамзан Кадиров запропонував Сполученим Штатам Америки зняти санкції зі своїх родичів в обмін на українських полонених. Їхній список він передав колишньому американському розвіднику Скотту Ріттеру, який прибув до столиці республіки, міста Грозний. Про це повідомляє "РІА Новості".

"Є цікава пропозиція для нашого гостя. У нас є полонені, яких ми забрали в Донецьку, Луганську. ... Якщо вони знімуть санкції з моєї мами, з дочок і в ні в чому не винних людей, коней. ... Крім мене. Ще додадуть трохи санкції проти мене, то ми цих людей віддамо", - сказав Кадиров.

Зазначається, що свою пропозицію глава Чечні озвучив у ході шикування силових підрозділів республіки у Грозному. Там же показали відеозвернення полонених, які просять зняти "абсурдні санкції, які ні на що не впливають" проти родичів Кадирова, його коней та літака.

Відео дня

"Якщо ви виконаєте ці умови, то 20 українських солдатів повернуться у свої рідні будинки", - каже один із наших військових.

Повернення українських військовополонених - останні новини

3-го січня з російського полону повернулись 230 українських захисників і захисниць. Це був найбільший з усіх обмінів з початку війни Росії проти України. При цьому у Міноборони РФ доповіли, що "внаслідок складного переговорного процесу" до Росії повернулися 248 російських військових, а обмін був здійснений за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів про обмін полоненими. За його словами, останнім часом процес уповільнився через причини "з боку Російської Федерації".

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