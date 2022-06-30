Також Україна отримає шість камер для безпілотних літальних апаратів.

Канада завершує процедури для передачі Україні 39 бойових бронемашин.

Як сказано на сайті канадського прем'єра, Трюдо сьогодні завершив свою участь у саміті Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Прем'єр Канади оголосив про надання додаткових шести камер для безпілотників і про завершення переговорів про постачання Україні до 39 бойових броньованих машин підтримки, у тому числі запчастини для ремонту та обслуговування.

Завдяки наданню цієї допомоги буде завершено розподіл 500 мільйонів канадських доларів на військову підтримку України, про які було оголошено у бюджеті на 2022 рік.

Як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на суму $800 млн. Зокрема, цей пакет включатиме системи ППО, РСЗВ HIMARS та снаряди до них, а також додаткову артилерію та амуніцію.

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