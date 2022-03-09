Серед загиблих – троє дітей.

Кількість загиблих внаслідок ворожого авіаудару по приватних житлових будинках в місті Малині на Житомирщині збільшилась до шести.

Про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що 9 березня у Малині під час проведення пошуково-рятувальних робіт фахівці ДСНС дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло загиблого чоловіка.

"Наразі внаслідок авіаудару, нанесеного напередодні ворогом по приватному житловому сектору в Малині, загинуло 6 осіб, з них троє дітей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники спільно з волонтерами продовжують роботи по розбору завалів.

Раніше в ДСНС повідомляли, що ввечері 8 березня внаслідок авіаудару по приватних будинках у місті Малин на Житомирщині загинуло троє дорослих та двоє дітей.

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