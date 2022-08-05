На сьогодні вдалося повернути понад 500 тіл загиблих захисників України.

Кількість зниклих безвісти українських військовослужбовців значно менша, ніж озвучені у липні 7 тисяч осіб.

Про це повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми говорили про те, що понад 7 тисяч людей вважаються безвісти зниклими. Ця цифра не коректна. З того часу ми знайшли біля 20-25%, вони знайшлись у полоні. Тому ця цифра набагато менша", - сказав він.

Також Котенко додав, що на сьогодні вдалося повернути понад 500 тіл загиблих захисників України.

"Ми це робимо це кожного тижня. Робота ведеться, і я думаю, що ми повернемо всіх наших захисників, які загинули", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня в офісі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, поінформували, що 7200 українських військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. У цю цифру входять представники різних структур, в тому числі нацгвардійці, прикордонники, спецслужбовці.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередилися на захопленні Соледара та Бахмута. Минулої доби ворог вів штурм на Бахмутському напрямку, проте він був невдалим. На Авдіївському напрямку бої тривають.

На Краматорському напрямку йшли стрілецькі бої.

На думку експертів з Інституту вивчення війни, Україна вперше перехопила стратегічну ініціативу і змушує Росію перерозподіляти сили й змінювати пріоритети зусиль.

Окупанти, схоже, залишили Слов'янськ та Сіверськ. Реагуючи на контрнаступальні дії ЗСУ в Херсонській області, противник почав перекидати техніку до окупованого Криму.

Не припиняються обстріли й ракетні удари росіян по українських містах. Під вогонь окупантів знову потрапила Дніпропетровська область, Одеса, Запоріжжя і Миколаїв, а також Харків.

З початку повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ ліквідували вже 41 500 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: