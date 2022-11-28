Також мер Києва поділився своїми мріями після перемоги України у цій війні.

У мера Києва Віталія Кличка запитали про його ставлення до прогнозів щодо того, коли закінчиться війна в Україні. Він назвав це дуже складним питанням, а себе - не Нострадамусом.

В інтерв'ю "РБК-Україна" він висловив сподівання, що наступний Новий рік українці святкуватимуть у звільненій від російського агресора мирній країні.

"Це дуже складне питання, я не Нострадамус, хоча також хочу заглянути в "завтрашній день" (посміхається, - УНІАН.). Я сподіваюся, я дуже хочу, щоб наступного року Новий рік ми всі зустріли під мирним небом", - сказав очільник української столиці.

Кличко нагадав, що 20% території України все ще окуповано. І росіяни не збираються йти. Та, переконаний він, ЗСУ допоможуть їм у цьому. Також мер Києва поділився своїми мріями після перемоги:

"Я хотів би взяти відпочинок хоча б на тиждень. Я мрію стрибнути з літака "Геркулеса", мої друзі-скайдайвери їздять по різних країнах, я дивлюся їхні фотографії та мрію також. Є у мене багато мрій".

Фраза Кличка про завтрашній день стала мемом

В ефірі одного з українських телеканалів Віталік Кличко озвучив фразу, яка стала справжнім мемом. Сам мер Києва любить її використовувати у своїх жартах.

"А сьогодні в завтрашній день не всі можуть дивитися. Точніше, дивитися можуть не тільки всі, мало хто може це робити", - сказав він.

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