Видачу навіть мінімального набору їжі з липня окупанти обмежать.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, з чого складається продуктовий пайок, що видається мешканцям захопленого міста, як гуманітарна допомога від окупантів.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

Радник мера зауважив, що наразі в окупованому російськими загарбниками Маріуполі єдине джерело їжі - це гуманітарна допомога, яку видають окупанти містянам.

Обмеженого набору продуктів, який містяни отримують від окупантів, повинно вистачити на цілий місяць.

"Продуктовий пайок в основному видають МЧС Росії. Там набір продуктів, як вони вважають, на місяць. В ньому пакет каші, пакет борошна, чотири або п’ять консервів рибних, чотири або п’ять консервів з яловичини, пакунок з макаронами, три пакунки з цукром. З іншого боку, ці консерви, ми ж розуміємо що у людей немає холодильників, вони псуються за два дні", - наголосив Андрющенко.

Утім і такий набір з липня не зможе отримати працездатне населення. Надалі працездатним доведеться працювати на окупантів, аби отримувати їжу.

"Сьогодні було оголошено, що з 1 липня гуманітарну допомогу будуть видавати виключно людям певних категорій населення… Працездатне населення буде фактично позбавлене змоги отримувати допомогу. Це такий собі примус до співпраці та до примусової роботи",- акцентував Андрющенко.

Він додав що доросле населення має або розбирати завали, або мести вулиці.

"За це можливо будуть платити гроші, але на сьогодні, здебільше сплачують продуктовим пайком",- сказав Андрющенко.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Маріуполі ситуація катастрофічна, у місті давно немає світла, води. Воно практично зруйноване російськими окупантами.

З початку повномасштабної російської агресії в колись квітучій "столиці" Приазов'я загинуло щонайменше 22 тис. мирних жителів. Сьогодні в окупованому місті залишаються "жити" близько 100 тисяч цивільних.

За словами мера Вадима Бойченка, епідемічна ситуація в окупованому росіянами місті з кожним днем погіршується. До кінця року 10 тисяч маріупольців можуть загинути від холери та інших хвороб.

Вас також можуть зацікавити новини: