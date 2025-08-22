Проведення робіт з відновлення газопостачання наразі неможливе.

В ніч на 22 серпня російські окупанти завдали серії ударів по місту Костянтинівка Донецької області - зруйновані будинки та інфраструктура, місто повністю залишилось без газу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

"Атаки відбувалися протягом кількох годин та призвели до значних руйнувань цивільної інфраструктури. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження приватних і багатоквартирних житлових будинків, магазину, будівлі "Укрпошти" та газопроводу", – написав Горбунов.

Він зазначив, що російські загарбники вдарили по місту FPV-дронами та авіабомбами типу ФАБ-250. Внаслідок атаки, за словами Горбунова, одна цивільна особа отримала поранення.

Як повідомляється на сторінці "Донецькоблгазу" у Facebook, внаслідок атаки росіян Костянтинівка повністю залишилась без газу.

"Була пошкоджена газорозподільна станція, що належить ТОВ "Оператор газотранспортних систем України". У звʼязку з чисельними пошкодженнями робочий тиск в системі газопостачання м. Костянтинівки утримати не вдалося, що призвело до припинення розподілу газу споживачам міста", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що, враховуючи безпекову ситуацію, "подальші роботи з відновлення газопостачання у місті неможливі".

Напередодні стало відомо про збільшення кількості постраждалих внаслідок російської атаки по Мукачево в ніч на 21 серпня. Наразі відомо про щонайменше 21 пораненого. Також рятувальники повідомили, що гасіння пожежі на підприємстві у Мукачево, куди поцілили ракети, триває.

За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, ворожа ракета влучила в американський завод з виробництва електроніки у Мукачево. Він зазначив, що це підприємство не має нічого спільного з обороною чи військом.

