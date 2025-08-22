Гасіння пожежі на підприємстві, куди поцілили ракети, триває.

На Закарпатті кількість постраждалих внаслідок вчорашньої атаки РФ зросла до 21 людини. Як повідомляють у Державній службі надзвичайних ситуацій України, станом на сьогоднішній ранок відомо, що у результаті події постраждала 21 людина.

Рятувальники зазначають, що гасіння пожежі на підприємстві у Мукачевому, куди поцілили ракети, триває.

"Закарпаття: станом на 07:40 триває ліквідація пожежі у Мукачево, що виникла внаслідок російського обстрілу 21 серпня. До гасіння та ліквідації наслідків залучені 54 рятувальники та 15 одиниць техніки. Також працюють 2 пожежні потяги Укрзалізниці", - йдеться далі у повідомленні.

Удар по Закарпаттю

Як повідомляв УНІАН, під час масованої ракетно-дронової атаки по Україні вночі 21 серпня російські війська атакували місто Мукачеве Закарпатської області.

Удар стався по території одного з підприємств, зазначалось що постраждало багато людей, поранених доставили до лікарні Святого Мартина.

Пізніше у Національній поліції уточнили, що у Мукачеві через удар по промисловому об’єкту поранення отримало 15 цивільних. Наймолодшому із травмованих - 22 роки, найстаршому - 63.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що ворожа ракета влучила в американський завод з виробництва електроніки.

Згодом Закарпатська ОВА повідомила, що в результаті російської атаки по Мукачеву поранення отримали 19 осіб.

