Посилення Повітряних сил дасть можливість ЗСУ бути більш активними на фронті.

Крім винищувачів F-16 Україні для переваги в повітрі потрібні й інші засоби, зазначає командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський.

"Підтримка з повітря – вона завжди є підтримкою. Взаємодія повітряної і наземної компоненти – це поєднання сили, волі і руху вперед, до перемоги. Тому я думаю, що це буде мати успіх", - сказав Тарнавський в інтерв’ю ВВС, відповідаючи на запитання, наскільки надання Україні F-16 може покращити позиції українських військових на фронті.

Однак зауважив, що при нашому контрнаступі, що розпочався влітку, відсутня перевага в повітрі не тому, що не було F-16, а через те, що "там є інші фактори".

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"От я сказав, що є сили та засоби, яких ми, на жаль, не мали на той момент для протидії повітряним силам РФ. Це і зараз залишається у нас. Це одна з головних причин – завдання ударів як авіацією, так і дронами-камікадзе. І я думаю, з набуттям цих засобів Повітряні сили стануть сильнішими, а ми будемо більш активними за їхньої підтримки", - пояснив Тарнавський.

Винищувачі F-16 для України

Як повідомляв УНІАН, в Британії перші пілоти ЗСУ освоїли F-16. А Нідерланди минулого тижня вирішили почати підготовку до передачі Україні перших вісімнадцяти винищувачів F-16.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат відзначав, що ключем до успіху під час деокупації українських територій є перевага в повітрі. Ігнат підкреслив, що Україна не зможе проводити успішні наземні операції з деокупації без переваги в повітрі.

На його думку, українська армія потребує близько 150 винищувачів F-16, але ще необхідно отримати навчально-бойові літаки та спеціальну техніку до них.

Ігнат зауважує, що багатоцільові винищувачі четвертого покоління F-16 не допоможуть ЗСУ збивати різні російські балістичні ракети, але будуть спроможні дати відсіч російській авіації.

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