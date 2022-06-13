Загальна вартість рушниць складає близько 1,5 мільйона євро.

Литовська громадськість придбала для України 110 потужних антидронових рушниць EDM4S загальною вартістю близько півтора мільйона євро.

Про це повідомив телеведучий та громадський діяч Андрюс Тапінас.

Він зазначив, що антидронові рушниці власного виробництва будуть доставлені до України якнайшвидше. Їх планують розподілити між 35 підрозділами ЗСУ.

"Ми прозвали їх Оркрист – "Убивця орків". Толкін би зацінив", – написав Тапінас.

Ще раніше литовці придбали для ЗСУ 6 сучасних безпілотників

Частина з них прямують до України прямо зараз, ще дві моделі приєднаються за два місяці. Загальна вартість за шість безпілотників – 990 тисяч євро, тобто ціна одного становить 165 тисяч.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня литовці лише за 3,5 дні зібрали 5 млн євро на "Байрактар" для українських воїнів. Коли про це дізналася турецька компанія-виробник дронів, вона заявила, що безплатно подарує Литві один "Байрактар" для України.

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