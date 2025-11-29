ДСНС опублікувала фото наслідків атаки на Київ.

Внаслідок російського масованого удару по Києву загинула 1 людина, а також постраждали 7 осіб, серед них дитина. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що надзвичайникам вдалось врятували 4 людей - зокрема дитину та маломобільну особу. Внаслідок комбінованого удару є пошкодження житлових будинків.

У Шевченківському районі пошкоджено 14-поверховий житловий будинок. Горіли квартири на рівні 4-5 поверхів - пожежу ліквідовано. На місці медики надали допомогу одній особі.

У Соломʼянському районі уламки впали на 25-поверховий житловий будинок, що призвело до загоряння зовнішнього утеплювача та часткового руйнування фасаду з 1 по 3 поверх Також було пошкоджено припарковані автомобілі, медики надали допомогу двом людям на місці. За ще однією адресою уламки впали на 17-поверховий житловий будинок - без подальшого загоряння. Також зафіксовано влучання у гараж біля житлового будинку в приватному секторі - виникло займання

У Святошинському районі було влучання у під’їзд 3-поверхового житлового будинку: сталося займання на 2 поверсі, рятувальники врятували дитину. Ще одна людина звернулась до медиків. З-під уламків було деблоковано тіло загиблого.

У Дніпровському районі сталося влучання у 10-поверховий житловий будинок, яке спричинило руйнування 6-7 поверхів. З 7 поверху врятовано 3 людей, серед них маломобільна особа.

Удари РФ по Україні

28 листопада у Дніпропетровській області російські окупанти вбили двох людей, ще двоє постраждали. По Васильківській громаді на Синельниківщині противник вдарив безпілотниками, а по Покровській - керованими авіаційними бомбами.

