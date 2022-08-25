За його словами, Росія розуміє, що ризикує закрити для себе опцію перемовин з Україною назавжди.

Масового трибуналу над полоненими "азовцями" не буде, адже Росія розуміє ризики.

Про це під час ефіру з Марком Фейгіним заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

"Вони у дуже скрутному становищі. З одного боку - треба зобразити для своїх "ура патріотів", що "азовців" наздогнала "заслужена кара". А з іншого – вони можуть нарватися на ультиматум та закрити собі опцію переговорів із Києвом. Це дуже тяжка для них історія. Особливо в момент, коли вони хочуть досягти цих переговорів", - заявив Арестович.

На його переконання, Росія може піти на показове "судилище" для пропагандистської картинки, але масового трибуналу над "азовцями" не буде.

Доля захисників "Азовсталі" після виведення з території заводу

Як повідомляв УНІАН, російські військові взяли в полон понад 2,5 тисячі українських бійців з Маріупольського заводу "Азовсталь".

29 червня відбувся перший із запланованих обмінів військовополонених, в результаті якого в Україну повернулися 144 захисники, серед них - 95 оборонців "Азовсталі".

За місяць, в ніч на 29 липня, внаслідок дій окупантів була знищена будівля на території колишньої виправної колонії у смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області, в якій утримувались українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Загинули понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома.

Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом, з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї. За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника вказаної ПВК - Євгена Пригожина.

6 серпня Маріупольська міськрада заявила, що ворог встановлює клітки для показового "суду" у міській філармонії. Згодом ватажок "ДНР" Деніс Пушилін заявив про підготовку до проведення показового судилища.

Головне управління розвідки Міноборони України попередило, що на День Незалежності України окупанти планують провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі". За одним із можливих сценаріїв, росіяни можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару.

Вас також можуть зацікавити новини: