Іноземців, які воюють зараз проти загарбницьких військ Росії, Медведєв не вважає "справжніми добровольцями".

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вважає, що Женевські конвенції не поширюються на іноземців, що воюють зараз у лавах ЗСУ.

Про це він написав у Telegram.

Іноземців, які воюють зараз проти загарбницьких військ Росії, Медведєв не вважає "справжніми добровольцями": "Для нас найманці – ніякі не добровольці. Вони не є законними комбатантами, на них не поширюються Женевські конвенції".

"Справжні добровольці – це французький полк "Нормандія – Неман", перша і друга армія Війська польського, які брали разом з нами у Берлінській операції в 1945 році, перший Чехословацький армійський корпус, який бився пліч-о-пліч з Червоною армією у роки Великої вітчизняної війни", - заявив Медведєв.

"Тому іноземні найманці в Україні, які не здадуться нашим військам разом зі своїми наставниками з бандерівців підлягають денацифікації у першу чергу. Їм доведеться уповні відповісти за свої дії. Звісно, якщо залишаться живими", - додав друг Путіна.

Медведєв вважає, що бійцям іноземного легіону нібито платять гроші за вбивство росіян.

При цьому посіпака російського президента не згадав, що Росія перекидає в Україну терористів з "Хезболли", набирає нових бійців у заборонену ПВК "Вагнера" та заохочує до участі у війні бойовиків режиму Асада, цілком підконтрольного Кремлю.

Що передувало

Цьому передували маніпуляції російських пропагандистів щодо обміну Медведчука. Раніше дружина арештованого нардепа Оксана Марченко закликала обміняти її чоловіка на кількох полонених британських морпіхів.

Наступного дня федеральні канали пустили в ефір ролик зі солдатами, які попросили Лондон допомогти їхньому визволенню. Невідомо, наскільки щиросердним було це звернення.

Реакція Британії не забарилась: у парламенті відкинули ідею сприяти обміну Медведчука та двох їхніх громадян, оскільки ті поїхали воювати, порушивши законодавство країни.

Сам Медведчук згодом звернувся до Путіна і Зеленського з проханням віддати його Росії в обмін на мешканців і захисників Маріуполя. У Кремлі цю пропозицію делікатно не коментують.

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