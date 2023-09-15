За її словами, дедалі більше російських жінок виступають проти того, аби їхні чоловіки та сини гинули на війні в Україні.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр пояснила, чому росіяни легше сприймають смерті мобілізованих в’язнів, аніж правослухняних мобілізованих.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо того, що в Росії начебто найближчим часом може відбуватися хвиля масової мобілізації.

"У росіян ситуація складна. Тому що суспільство не схвалює такі рішення і дедалі більше російських жінок проти того, щоб їхні чоловіки і сини тут гинули. І цілі їхні незрозумілі для них, бо це ми ведемо справедливу війну і ми захищаємося", - зауважила Маляр.

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Так, в Україні, додала вона, люди розуміють, чому відбувається мобілізація, і "українці хочуть захищати свою землю, а росіяни деморалізовані в цьому сенсі". Заступниця міністра зауважила, що відкрито проводити мобілізацію в Росії вже не можуть, їм доводиться вишукувати різні способи для того, щоб її проводити, але приховано.

"Один з інструментів уникнення прямого конфлікту з суспільством – це мобілізація засуджених осіб і залучення засуджених осіб, в тому числі, до приватних військових компаній… Тут дуже цікавий розрахунок, тому що коли гинуть, по їхньому – злочинці, засуджені люди, то в суспільстві менше з цього приводу хвилювань", - пояснила Маляр.

Так, додала заступниця міністра, це сприймається російським суспільством лояльніше, аніж коли гинуть правослухняні мобілізовані люди.

"Тому росіяни зараз – дійсно, у них є складнощі з мотивацією. І вони вишукують будь-які способи для того, щоб продовжувати мобілізацію", - сказала вона.

Мобілізація в Росії

Раніше російський адвокат, правозахисник Микола Полозов розповів, що Кремль через катастрофічні втрати на фронті хоче мобілізувати на війну, яку держава-агресор розв'язала проти України, сотні тисяч росіян. За деякою інформацією, на війну можуть додатково відправити до 700 тис. осіб.

Полозов зазначає, що поки Кремль зробив ставку на вербування найманців з місць позбавлення волі, як це відбувалося через приватну військову компанію "Вагнер", а зараз "тюремним призовом" займається міністерство оборони Росії. Також в Україну відправляють воювати контрактників, які разом з ув'язненими частково перекривають втрати російської армії.

За даними аналітиків, в Кремлі бояться реакції на нову хвилю мобілізації з боку інших російських чиновників і російського суспільства в цілому. При цьому адміністрація Путіна наказала росЗМІ не висвітлювати нову хвилю мобілізації.

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