Посадовець, який перейшов на бік РФ, підтримав створення так званої "тимчасової цивільної адміністрації Харківської області" та добровільно брав участь у її діяльності.

Заочно повідомлено про підозру міському голові Вовчанська (Харківська обл.) за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, посадовець, який перейшов на бік РФ, підтримав створення так званої "тимчасової цивільної адміністрації Харківської області" та добровільно брав участь у її діяльності.

3 червня 2022 року в окупованому Куп’янську він взяв участь у заході, на якому було створено незаконний орган.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ в Харківській області.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередили зусилля на захопленні Донбасу. В Сєвєродонецьку і в одному з районів Врубівки тривають запеклі битви. Рашисти й надалі знищують населені пункти регіону, є багато постраждалих мирних жителів.

Крім того, ворог намагається наступати на напрямку Ізюм – Слов’янськ. ЗС РФ без успіху вели штурмові дії на напрямку Довгеньке – Краснопілля.

Не припиняються обстріли й Чернігівщини та Сумщини. Протягом 15 червня противник відкривав вогонь по позиціях військових з мінометів, вів повітряну розвідку з БПЛА.

У боях з Росією ЗСУ знищили вже 32 750 окупантів і тисячі одиниць техніки.

На думку британського аналітика Майкла Кларка, пауза через інтенсивність боїв на сході неминуча. Він зазначив, що великих втрат зазнають як росіяни, так й українці.

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