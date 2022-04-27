Прорив знаходиться у сірій зоні на лінії зіткнення між ЗСУ та російськими окупантами, тому наразі неможливо його полагодити.

Зараз немає можливості полагодити прорив у водогоні і відновити водопостачання Миколаєва.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"На зараз прорив знаходиться у сірій зоні на лінії зіткнення між ЗСУ та окупантами. І наразі немає можливості виїхати та полагодити цю трубу. Проте наші зварники з ТРО готові виїжджати на лінію фронту і це робити, але ризики дуже великі і ще через те, що у окупантів є можливість пошкодити її знов", - сказав голова ОВА.

Відповідаючи на питання, коли можна сподіватися на відновлення водопостачання, Кім сказав: "Гадаю, що питання буде вирішено повністю на 100 відсотків, коли ми доробимо альтернативну точку водопостачання, чи відвоюємо територію, з якої ми робимо водозабір".

Кім повідомив, що обстріли області не припиняються і Миколаївщина щодня отримує нові збитки через руйнування. "Були обстріли, повітряна тривога. Точно по ситуації не можу сказати, тому що це передня лінія – там щоденно не рахують збитки. Сьогодні обстріли були, але не такі важкі, як кілька днів тому", - повідомив голова Миколаївської ОВА.

На питання, коли очікують наступ на Миколаїв, Кім відповів: "Наступ на Миколаїв не очікується. Очікується наступ на Херсон, ми хочемо самі наступати. Ми готуємось до захисту, до поганого варіанту, якщо ми програємо на передній лінії. Ми готуємось і наступати, і захищатись. Ми готуємось до самого поганого варіанту завжди".

Також він розповів про базування ворожих угруповань. "Групуються вони посередині між Кривим Рогом та Миколаєвом за річкою Інгулець. Там їх база, де вони групуються, перегруповуються. Я вважаю, що вони формують резерви для того, щоб реагувати після того, як буде розуміння, що відбувається на Донбасі", - зазначив Кім.

Як повідомляв УНІАН, через бойові дії поблизу Миколаєва пошкодили дві гілки водогону, який подавав воду до міста.

Як розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, у місті зараз працюють над двома проектами подолання нестачі води після того, як окупанти пошкодили водогін. Перший передбачає забір води із каналу та подальшу її очистку. Другий — спорудження підземних свердловин.

Сєнкевич зазначив, що уже почали пробивати свердловини для забезпечення комунальних установ. Так, усі лікарні Миколаєва вже мають питну воду. Потреби ж жителів забезпечують машини-водовози, якими також допомогли інші міста, зокрема, Одеса та Кропивницький.

Мер додав, що прогнозувати, коли полагодять водогін — поки складно, адже пошкоджена ділянка розташована у зоні бойових дій. За його прогнозами, повернути місто до попереднього рівня водопостачання можна буде через півтора-два місяці.