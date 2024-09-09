Сирський розповів, як планують бойові дії на фронті.

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський наголосив, що керівництво та громадяни налаштовані на перемогу у війні проти РФ. У цьому б дуже допомогла підтримка союзників, зокрема, зняття обмежень на застосування зброї по військових об'єктах противника.

В інтерв'ю CNN він зазначив, що заплановані поставки озброєння та техніки дозволили б якнайшвидше поставити на озброєння наші нові бригади, які вже сформовані та формуються. Це вплинуло б на загальний рівень українських можливостей. У нього також спитали, як буде розвиватись війна у наступні шість місяців.

"Важко прогнозувати на такий великий термін, але, звичайно, ми плануємо бойові дії, ми плануємо кампанії, ми робимо відповідні розрахунки наших можливостей, можливостей Збройних Сил, наших потреб.... Ось як я це бачу. Тобто тільки в боротьбі ми можемо перемогти. І ми всі налаштовані на перемогу. І знову Курська операція показала, що перемога є тим стимулом, який піднімає моральний дух наших військових і всього нашого населення. Це єдиний спосіб зробити це і ніяк інакше", - пояснив генерал.

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Головком подякував партнерам за допомогу, а також політичну, матеріально-технічну, і матеріальну підтримку, яку Україна отримує щодня. Завдяки цьому українці чітко розуміють, що не залишились самі.

"Тільки разом ми можемо перемогти, і я вдячний кожному, тому що разом ми сильніші. Разом ми можемо перемогти. Ми повинні перемогти", - підсумував Сирський.

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Дещо раніше Сирський розповів, що наразі розрив у застосуванні боєприпасів на фронті між ЗСУ та окупантами значно скоротився.

Водночас він визнав, що у ворога справді є перевага в авіації, у ракетах, в артилерії, у кількості використовуваних боєприпасів, а також в особовому складі, танках і бойових машинах піхоти.

При цьому Курська операція допомогла в захисті Покровська. Зокрема, вона позбавила окупантів можливості маневрувати своїми частинами.

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