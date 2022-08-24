У дусі російської пропаганди міністр звинуватив США і "колективний захід" у розпалюванні конфліктів.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін в День Незалежності України висловився на підтримку кривавої війни, розв'язаної Росією.

Про це повідомляє БЕЛТ.

На нараді міністрів оборони держав-членів Шанхайської організації співробітництва Хренін заявив, що засідання "проходить на тлі різкого ускладнення військово-політичної обстановки".

Він також у дусі російської пропаганди звинуватив США і "колективний захід" у здійсненні кроків, які "підвищують ризик виникнення нових військових зіткнень".

Міністр заявив, що Білорусь, яка, за його словами, "знаходиться в епіцентрі протистояння", стала на шлях "всебічної підтримки" країни-агресора – Росії.

"Ми розуміємо, що Білорусь знаходиться в епіцентрі протистояння. І ми зробили свій вибір – це всебічна підтримка нашого стратегічного союзника, Росії, яка проводить спеціальну військову операцію в Україні, що стала форпостом нав'язаної вкрай агресивної політики і розмінною монетою в руках своїх євроатлантичних кураторів. У той же час Білорусь не відмовляється від властивої їй політики врегулювання будь-яких конфліктів мирним шляхом, відновлення "мостів довіри" і відновлення зруйнованих зв'язків", – цинічно заявив Хренов.

Раніше повідомлялося, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і співучасник військових злочинів Росії на українській землі привітав Україну з Днем Незалежності. В Офісі президента України цинічне привітання від Лукашенка назвали "клоунадою, просоченою кров'ю".

Нагадаємо, в розвідці заявили, що Білорусь вже сьогодні використовується у війні проти України.

"Для нанесення повітряних ударів на її території, для вербування та рекрутингу білоруських військових до лав Збройних сил або приватних військових компаній, для ремонту бойової техніки. Це вже відомі факти", – додав він.

Однак загрози наземної операції з боку Білорусі в даний час, за інформацією розвідки, немає.

Вас також можуть зацікавити новини: