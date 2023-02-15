МО хоче управляти кинутими на війну в'язнями безпосередньо.

Міноборони РФ створює резерв гарматного м'яса з засуджених, прагнучи до того ж керувати ними безпосередньо через власні приватні військові компанії.

Ймовірно, Кремль прагне використовувати засуджених для майбутніх атак попро їхню обмежену боєздатність, як раніше робила ПВК "Вагнера", зазначають аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW).

Напередодні CNN повідомила, що Міноборони Росії у жовтні 2022 року завербувало ув'язнених, які згодом були перекинуті до Соледару Донецької області, до формування 2-го армійського корпусу так званої "ЛНР". Ці ув'язнені заявили, що були проігноровані "Вагнером". Вони також поскаржилися журналістам на зловживання МО РФ і використання їх як гарматного м'яса.

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"Представник Головного управління військової розвідки України Андрій Усов заявив, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу і начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов створюють резерв гарматного м'яса з засуджених, яким вони могли б безпосередньо управляти через власні приватні військові компанії Міноборони. Інтеграція Міноборони Росії цих сил засуджених у формування "ЛНР" також може свідчити про те, що російські воєначальники намагаються уникнути перебудови деяких своїх звичайних частин для пристосування до них недостатньо підготовлених ув'язнених. ISW раніше спостерігала випадки поганого поводження з російськими проксі-збройними формуваннями з боку звичайних збройних сил Росії, і російське командування, можливо, прагнуло не порушувати моральний дух підрозділу, інтегруючи засуджених", – зазначають аналітики.

У ISW також наголошують, що вербування ув'язнених Міноборони Росії восени 2022 року за часом збіглося із посиленням критики військового командування РФ з боку лідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Крім того, правозахисники з Gulagu.net також зауважували, що в Москві побоювалися Пригожина через його здатність вербувати і навчати засуджених. На початку 2023 року "Вагнер" втратив можливість тренувати найманців на окремих полігонах, оскільки вони були зайняті МО РФ.

Вербування ув'язнених в ПВК Вагнер

У липні 2022 року ПВК "Вагнер" почала активно вербувати ув'язнених з російських колоній на війну проти України, в процесі брав участь ватажок ПВК Євген Пригожин, який перестав приховувати свою причетність до "організації". В обмін на півроку участі у війні ув'язненим, які виживуть, обіцяли помилування. За різними оцінками, ПВК відправила на фронт близько 40-50 тисяч вагнерівців. До листопада 2022 року саме в'язні були основною силою ПВК, до початку 2023 року ЗСУ знищили 77% від їх числа.

Протягом останніх тижнів масштаби вербування в ПВК "Вагнера" значно скоротилися, згідно з повідомленнями української розвідки. Напередодні ватажок ЧВК оголосив про закінчення вербування, а надалі він заявив, що його позбавили можливості вербувати ув'язнених через протидію з боку Міноборони РФ.

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