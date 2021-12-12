Уламки вибухового пристрою передадуть міжнародним спостережним організаціям.

На Донбасі український військовослужбовець підірвався на забороненій міжнародними конвенціями міні.

Про це повідомляють у штабі ООС.

49-річний лейтенант отримав мінно-вибухову травму 12 грудня. Чоловіка терміново евакуювали до військового шпиталю, де йому надали необхідну медичну допомогу.

За оцінками медиків, зараз він знаходиться у стані середньої тяжкості.

Читайте такожНа Донбасі російські бойовики розмістили з порушеннями 235 одиниць техніки - ОБСЄПід час огляду військового виявилося, що противник на лінії вогневого зіткнення застосовує дистанційне мінування пластиковими мінами.

Використання цих мін заборонене міжнародними конвенціями, оскільки це спричиняє значних страждань постраждалому як під час підриву, так і під час вилучення осколків з тіла.

"За даним випадком буде проведено розслідування, матеріали якого разом з уламками вибухового пристрою, вилученими з тіла постраждалого, будуть надані міжнародним спостережним організаціям", - відзначили в ООС.

Раніше повідомлялося, що російські танкісти провели навчання зі стрільбами біля кордонів України та в окупованому Криму.

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Автор: Людмила Жерновська