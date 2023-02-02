На тимчасово зайнятих територіях Донецької області Росія готується до мобілізації місцевих жителів, які мають відстрочку від призову.

Російські окупанти в районі Тавільжанки Куп'янського району Харківщини готуються до руйнування дорожньої інфраструктури, мінування мостів, дамб та переїздів.

Також Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що на тимчасово зайнятих територіях Донецької області Росія готується до прихованої мобілізації.

"Зокрема, у місті Горлівка всі бюджетні та комунальні установи отримали наказ подати до окупаційного військового комісаріату списки осіб, які мають бронь. Усі ці люди будуть розглядатися спеціальними комісіями ворога з подальшим призовом на військову службу до лав противника", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, протягом 2 лютого авіація сил оборони України завдала чотири удари по районах зосередження російських військ. Також українські захисники знищили російський БПЛА типу "Мерлін", а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили і пункт управління РФ.

Сьогодні зранку у Генштабі також повідомили, що за минулу добу, 1 лютого, українські захисники ліквідували 610 окупантів. Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення сягнули 129 тисяч 30 загарбників.

Раніше повідомлялося, що 30 січня внаслідок російських обстрілів Харківської області загинула одна людина. У Куп'янську зруйновано об'єкт транспортної інфраструктури та пошкоджено приватні житлові будинки.

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