На Харківщині по деяких напрямках ЗСУ перейшли в контрнаступ.

Збройні Сили України на Харківщині по деяких напрямках перейшли в контрнаступ.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"На сьогодні можемо впевнено сказати, що Мала Рогань повністю знаходиться під контролем наших військ і "зачищена" від окупантів. Триває ліквідація залишків військ рф у Вільхівці. Женемо окупантів до кордонів із РФ", - йдеться у повідомленні.

За його словами, ворог продовжує вчиняти воєнні злочини.

"Сьогодні авіаударами атакували Оскіл, що Ізюмському районі. Ракета влучила прямо в один із житлових будинків. Загинула родина із 4 осіб. 4-річна дитина поранена. Ми не пробачимо жодної зруйнованої сім'ї, не забудемо жодного вбитого українця. Те, що творять росіяни на Харківщині та Україні, не що інакше як тероризм. І вони будуть відповідати за все як терористи!", - підкреслив голова ОДА.

Нагадаємо, на Харківщині ЗСУ відбили атаку росіян, які застосували бойові вертольоти. Ракетні ворожі удари сьогодні зафіксовані по місту Лозове: постраждали 8 цивільних, щонайменше 20 пошкоджених будинків.

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