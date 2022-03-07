Мер міста зазначив, що у Львові вже задіяно 440 установ культури і освіти і 85 релігійних організацій, щоб надати людям прихисток.

Щодня до Львова, втікаючи від повномасштабного вторгнення російського агресора, прибувають десятки тисяч вимушено переміщених осіб. Відтак на сьогодні місто перебуває на межі своїх можливостей і потребує допомоги міжнародних організацій.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий, передає прес-служба Львівської міської ради.

"В Україні другий тиждень триває повномасштабне вторгнення агресора. До Львова щодня прибувають десятки тисяч вимушено переміщених осіб. Львів надає усю необхідну допомогу постраждалим від військових дій агресора", - йдеться у повідомленні.

Мер зазначив, що місто вже задіяло 440 установ культури і освіти і 85 релігійних організацій, щоб надати людям прихисток. Наразі Львів став прихистком для 200 тисяч людей, які переїхали до міста, ховаючись від обстрілів російських окупантів.

"Також залучили 85 релігійних організацій, які надали свої приміщення, щоб ми дали людям тепло і захист. Люди, які поселилися у нас, отримують гарячу їжу, необхідні речі, і ми повністю облаштовуємо їх побут, і надаємо все, чим вони повинні бути забезпечені. А це надзвичайно велике навантаження на місто Львів, і на сьогодні ми знаходимося на межі наших можливостей. Відтак, я хочу звернутися до всіх міжнародних організацій про допомогу. Ми потребуємо вашої підтримки, ми потребуємо вашої безпосередньої участі тут, у Львові", - підкреслив мер.

"Нам потрібні великі палатки, щоб можна було надати підтримку людям, потрібно, щоб ці палатки були обладнані відповідними засобами санітарії, і щоб там можна було готувати їжу. Спільно з фахівцями освіти, культури ми будемо напрацьовувати окремі програми, щоб ці діти, які у нас знаходяться, мали максимально облаштований побут. І нам важливо, щоб відомі особистості, які приїхали до Львова, проводити зустрічі і надавати їм психологічну підтримку, яка сьогодні для них дуже важлива, адже вони пережили дуже стресові дні, можливо найважчі дні у їхньому житті", - додав мер.

Нагадаємо, Львівщина відправила в різні регіони України 1200 тонн гуманітарного вантажу. Найнеобхідніші речі попрямували у Київську, Чернігівську, Запорізьку, Миколаївську, Луганську та Донецьку області.

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