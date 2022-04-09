Через правлячий режим Путіна загроза нової війни з Росією буде й після перемоги, вважає Живицький.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що області потрібна стіна на кордоні з Росією.

Про це він розповів в інтерв’ю DW.

Він зазначив, що через правлячий режим Путіна загроза нової війни з Росією буде й після перемоги.

"Укріплюються блокпости, опорні пункти, і ми розуміємо, що на найближчі роки, навіть якщо ми швидко виграємо війну, якщо не буде політичної та ідеологічної зміни в Росії, то залишатися у стані спокою ми не можемо", - сказав Живицький.

Голова ОВА наголосив, що на кордоні з агресором необхідно побудувати таку захисну інфраструктуру, аби унеможливити захід ворожих військ.

"Нам необхідно будувати таку собі лінію Маннергейма, укріплювати кордон. Я залишаюсь прихильником того, що має бути фізична стіна, яка буде непрохідною. Тобто такий набір технічних споруд, аби було неможливо сюди зайти. Також має бути серйозна система протиповітряної оборони. Бо те, що наші міста бомбардуються і обстрілюються з повітря, це серйозна проблема. Ми не можемо бути впевненими, що це не повториться знову", - висловився голова військової адміністрації.

Раніше про загрозу нової війни з Росією за кілька років після досягнення миру заявляв президент Володимир Зеленський. Крім того, таку впевненість висловлював й радник глави ОП Олексій Арестович.

Стіна на кордоні з РФ: що відомо

Нагадаємо, в 2014 році після початку російської агресії на Донбасі і в Криму почав виконуватися проект Європейського валу на кордоні з РФ.

Станом на 2018 рік міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомляв, що так звана "Стіна" готова на 80%.

В результаті будівництво "Стіни" тривало сім років і коштувало держбюджету України майже 2,5 млрд грн - у січні 2022 року оголосило про його завершення.

Як повідомили у Державній прикордонній службі було завершено період реалізації Плану заходів з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону в межах Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей, українсько-молдавського держкордону, а також територій, що прилягають до адміністративного кордону з тимчасово окупованим Кримом.

За даними Держприкордонслужби, з 2015 до 2021 року з державного бюджету України на будівництво "Стіни Яценюка" витратили 2,437 млрд гривень:

2015 рік – 400 млн гривень;

2016 рік – 200 млн;

2017 рік – 200 млн;

2018 рік – 500 млн;

2019 рік – 400 млн;

2020 рік – 400 млн;

2021 рік – 337,7 млн.

У ході виконання проєкту облаштовано 403 км протитранспортних ровів, збудовано 332 км рокадних доріг, 149 переходів доріг через яри, 99 км металевих парканів та 62 кілометри загородження зі спіралі "Єгоза". У квітні-червні 2022 року, за даними відомства, заплановано прийняття ще кількох інженерно-технічних споруд.

На ділянках державного кордону в Харківській області облаштували 4 опорні пункти та 9 вогневих позицій, а також зведено 9 комплексів системи відеоконтролю та сигналізації. Схожий механізм також було встановлено у Луганській області.

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