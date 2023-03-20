Він переконаний, що на сьогодні противник не готовий вести наступальні дії на північному напрямку.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв оцінив, чи може Росія в осяжній перспективі розпочати наступальні дії ще на якихось напрямках, крім теперішніх. Як відомо, окупанти наразі зосередили зусилля на розвитку наступу у Луганській та Донецькій областях.

В інтерв'ю "РБК-Україна" Наєв заявив, що на сьогодні у РФ недостатньо сил і засобів для наступу на інших операційних напрямках. Та вони намагаються імітувати наступальні дії, наприклад, на Запорізькому напрямку.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ переконаний, що на сьогодні противник не готовий вести наступальні дії на північному напрямку. Та все ж Україна значно наростила систему мінно-вибухових та невибухових загороджень, як безпосередньо на державному кордоні, так і в глибині оборони.

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За його словами, зараз наземний російський компонент на території Білорусі нараховує понад 4 тисячі осіб. Там їх готують, навчають, а потім вони повертаються до РФ для подальшого перекидання на український фронт.

"Станом на сьогодні можна констатувати, що ударних ворожих формувань з боку Білорусі не виявлено. Наразі військову інфраструктуру РБ – полігони, польові учбові центри тощо – Росія використовує виключно як місця підготовки, злагодження та відновлення особового складу", - заявив Наєв.

Але українська розвідка продовжує роботу для того, щоб своєчасно виявити зміни в обстановці.

Розмови про наступ Росії

Останніми місяцями активно обговорюється тема нового російського масштабного наступу на Україну. Президент України Зеленський заявляв, що окупанти вже його розпочали.

В українській розвідці переконані, що у Кремля немає ресурсів для розгортання нового масованого наступу.

Військовий експерт Олександр Коваленко заявляв, що повторного наступу росіян на Чернігівську, Сумську та Харківську області очікувати поки не варто через відсутність там необхідної кількості людей і техніки.

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