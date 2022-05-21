Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

Найближчим часом очікується посилення угруповання окупаційних військ на Харківському напрямку.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в Facebook.

"Противник не припиняє ведення наступальних дій у східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом. Тривають обстріли вздовж усієї лінії зіткнення та в глибині оборони наших військ у Донецькому районі та на Слов'янському напрямку... Найближчим часом очікується посилення угруповання військ на харківському напрямку підрозділами зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу", - йдеться в повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках загалом ситуація суттєвих змін не зазнала. Відзначається нарощування системи радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби в прикордонних з Україною районах.

Зберігається загроза ракетних і авіаційних ударів по українських об'єктах з території Білорусі.

На Сіверському напрямку противник обстріляв позиції Сил оборони в районах прикордонних українських населених пунктів на території Сумської та Чернігівської областей.

На Слобожанському напрямку основні зусилля ворога зосереджуються на утриманні зайнятих рубежів. Противник наносив авіаційні удари по населеному пункту Циркуни, додали в Генштабі.

Ситуація на Харківщині:

Голова ОВА Олег Синьогубов повідомив, що українські захисники продовжують успішно контратакувати на Харківщині. 18 травня від російських окупантів вдалося звільнити ще один населений пункт в області. Харків, за його словами, проте все ще страждає від обстрілу окупантів.

Пізніше він зазначив, що близько 20-25% території Харківської області зараз перебувають під російською окупацією, але цей відсоток постійно зменшується.

Станом на 21 травня на Харківщині тривали обстріли.

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