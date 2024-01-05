Українські воїни упродовж доби, зокрема, уразили ворожий пункт управління, зазначили у Генштабі.

Втрати ворога на 5 січня 2024 року зросли - українські ракетні війська уразили пункт управління, склад боєприпасів та артилерійський засіб супротивника.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України у соцмережі Facebook. За даними Генштабу, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по п'яти районах зосередження особового складу противника. Крім того, українські підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.

Водночас російські загарбники загалом завдали три ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснили 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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Важливі новини про втрати ворога на 5 січня - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 4 січня на окупованому півострові лунали гучні вибухи, вдень Крим опинився під ударом ракет, а вже ввечері - під атакою безпілотних літальних апаратів.

Окупаційна влада заявила, що відбивала наймасовішу атаку за останній час. Росіяни кажуть, що збили 10 українських ракет.

У Генштабі Збройних сил України заявили, що завдали успішного удару по командному пункту з'єднання військ РФ біля Севастополя. А партизани руху "Атеш" пишуть, що Сили оборони вдарили по російській частині в Євпаторії за їх наведенням. Також стало відомо, що 4 січня ЗСУ на півострові успішно уразили російські склади боєприпасів біля села Первомайське.

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