Не варто недооцінювати ризики ескалації в Україні.

Світ наближається до тотального конфлікту між наддержавами. Про це у своїй статті для The Washington Post пише експерт з міжнародної політики Девід Ігнатіус.

Він нагадав, що президент США Джо Байден минулого тижня "замість того, щоб ризикувати помстою з боку Росії", ухилився від прохання президента України Володимира Зеленського використати американські ракети для ударів по цілях у глибині Росії.

"Прихильники України висміюють обережність Байдена, стверджуючи, що це ознака слабкості. Але ця критика надто груба. Ми не повинні хотіти гарячої голови в Білому домі. Уникаючи ризику ескалації, Байден дотримувався порад своїх радників із розвідки та виконував зобов’язання будь-якого президента зменшити загрозу ядерної війни", - пише автор.

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При цьому, на його думку, Байден повинен вжити інших агресивних кроків, щоб підтримати Україну, навіть якщо він відмовиться від нанесення ударів великої дальності з використанням ракет ATACMS.

"Візит до Києва цього місяця викликав у мене занепокоєння, що втомлена Україна починає прогинатися під напругою цієї жахливої ​​війни. Політична база Зеленського дробиться, і тривала війна на виснаження подрібнить Україну. Сполучені Штати та їхні союзники повинні допомогти Києву незабаром досягти справедливого миру, навіть якщо це не повна перемога, якої прагне Зеленський", - зазначає експерт.

Він також зазначає, що Росія все голосніше сигналізує, що ракетні удари великої дальності – це "червона лінія". При цьому Україна вже завдає ударів углиб Росії власними зграями безпілотників і ракет. Водночас Путін оголосив про зміну ядерної доктрини, щоб розглядати атаки неядерної держави за підтримки ядерної держави як "спільний напад на Російську Федерацію":

"Російський лідер вважає, що Захід подвоює зусилля — щоб запобігти втраті України і, якщо можливо, здобути перемогу над Кремлем".

Автор вважає, що Росія може завдати удару по транзитних вузлах у Польщі для поставок зброї США в Україну або націлитися на операції Заходу в Україні більш агресивно — вдарити по оборонним компаніям або розвідувальним операціям, які допомагають Києву.

"Конфлікт в Україні, ймовірно, настільки близький, що ми підійшли до межі повної війни наддержав після кубинської ракетної кризи в жовтні 1962 року. У жовтні 2022 року, коли російські лінії руйнувалися в Херсоні та Харкові, за словами одного добре поінформованого джерела, розвідка повідомила Байдену, що ймовірність того, що Путін використає тактичну ядерну зброю, була 50 на 50. Байден повинен допомагати Україні всіма можливими способами. Але нам дуже пощастило, загалом, що він не грає безрозсудно", - резюмує автор.

Ймовірна війна Росії проти Заходу

У середині вересня Росія пригрозила НАТО "прямою війною", якщо Україні дозволять удари західною зброєю. Як заявив на Раді безпеки ООН постійний представник РФ у цій організації Василь Небензя, Кремль відповість "усіма наслідками, що випливають".

Як сказав дипломат, "якщо рішення про зняття обмежень дійсно ухвалено або буде ухвалено, це означатиме, що з цього моменту країни НАТО починають пряму війну з Росією".

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