Знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 стало серйозним ударом по іміджу президента РФ Володимира Путіна.

Російські загарбники продовжать застосовувати для війні проти України літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

Речник зазначив, що літаки А-50 сканують територію України вглиб до 600 км і допомагають Росії виявляти повітряні цілі фактично будь-якого типу. Росіяни можуть застосовувати декілька таких літаків, щоб спостерігати усі повітряні цілі на північному, південному та східному напрямках. Інформація у режимі реального часу передається на літак Іл-22 та на інші пункти управління, а російське військове керівництво ухвалює рішення щодо бойового застосування своїх засобів.

У цьому зв'язку, за його словами, робота російської тактичної авіації у зв'язці з цими бортами стає значно ефективнішною, бо російські льотчики можуть бачити українські літаки на великих відстанях, аж до підльоту до лінії бойового зіткнення, що створює певну перевагу для окупантів. Також літаки А-50 можуть виявляти пуски ракет нашою ППО.

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"Знищення такої цілі як А-50 - ця звістка облетіла увесь світ - і це дуже хороший знак і для нас, і для країн Заходу. Ми показали, що уміло застосовуємо озброєння, можемо проводити такі різні операції по знищенню ворога там, де він того не чекає", - сказав Ігнат.

Водночас, він нагадує, що Росія в арсеналі має ще такі літаки.

"Безумовно, на місце цього літака буде доправлено інший літак. Того ж класу. Але, вже відповідно, так зухвало вони себе вести не будуть і підлітати, і це зменшуватиме певною мірою їхні спроможності, як і після знищення літаків Су-35, які близько підлітали до лінії бойового зіткнення. Для чого підлітали ближче? Та для того, аби керовані авіаційні бомби летіли далі. Ось що вони хотіли добитись. Це не сподобалось нашим захисникам неба. І вони їх знищили", - додав Ігнат.

"Знищення таких цілей як А-50, Іл-22 чи навіть тих російських літаків типу Су - це ще й серйозний удар по іміджу режиму Путіна", - наголосив речник.

Також він припустив, що збиття А-50 могло статися через необдумані та необережні дії росіян, які не зважали на можливі ризики.

Ігнат нагадав, що командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив про можливе відкриття пляжного сезону в Азовському морі, бо "як ніколи, Азовське море, у ці дні, очищене від російської нечисті".

Речник уточнив, що наразі великої активності з боку росіян в Азовському морі не спостерігається, а остання ніч минула спокійно.

Крім того, у нього уточнили, чи здатна РФ обстрілювати Україну без такого літака як А-50.

"Я не так давно бачив одразу роботу трьох А-50 у супроводі Іл-22. Тому, у принципі, підняти літак, щоб він перелетів - за годину він вже буде на місці. Немає жодних ілюзій, що щось там зміниться особливо. Але, їх стало менше. Якщо втрати у відсотковому плані - говоримо що їх було 5 - становлять знищення одного, то 20% позбавили літаків цього класу. Це дуже серйозна втрата для Росії, - сказав Ігнат. - Чи вплине це на якісь можливо обстріли? Певною мірою, але російським ракетам і дронам не надто потрібен такий літак дальнього радіолокаційного виявлення".

Як повідомляв УНІАН, 14 січня було збито російський літак дального радіолокаційного виявлення А-50, а також уражено Іл-22. Авіаційний експерт Валерій Романенко каже, що на А-50 могли загинути 15 осіб екіпажу. При чому, якщо льотний екіпаж замінити легко, то втрата спеціального екіпажу буде для РФ болючою.

Водночас начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що знищення цього літака може відтермінувати майбутні атаки РФ по українських містах. За її словами, він слугував "очима" ворога.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що тепер у Росії лишається ще 8 літаків дальнього радіолокаційного виявлення.

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