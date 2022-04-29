Майже 400 дітей отримали поранення.

Російські військові вбили 219 українських дітей. Невинні жертви РФ гинуть від ворожих мін та снарядів, військові обстрілюють машини з маленькими українцями та не шкодують нікого, хто трапляється на їхньому шляху.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

"Станом на ранок 29 квітня 2022 року більше ніж 617 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними 219 дітей загинуло та понад 398 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться у повідомленні.

Найбільше жертв серед дітей у Донецькій області - 139, Київській - 115, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

Внаслідок бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ пошкоджено 1556 закладів освіти, 102 з них - зруйновано повністю.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі попрощалися із 3-місячною Кірою, її мамою і бабусею, які загинули внаслідок удару ракети РФ.

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