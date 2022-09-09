РФ зазнала втрат на Донецькому та Південнобузькому напрямках.

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про втрати ворога упродовж доби.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Зокрема, як зазначається, упродовж доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 10 ударів, в ході яких знищено бойову техніку, засоби протиповітряної оборони та значну кількість живої сили в опорних пунктах на Донецькому та Південнобузькому напрямках.

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"Підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили щонайменше 2 БПЛА противника. Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з вогневого ураження живої сили та бойової техніки, контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. Вогневого ураження зазнали 3 пункти управління ворога, понтонна переправа, 28 об’єктів зосередження живої сили та бойової техніки. В зону ураження потрапили склади з боєприпасами та вогневі позиції артилерії противника. Результати уточнюються", - повідомили в Генштабі.

Раніше стало відомо, на Харківщині українські захисники звільнили понад 20 населених пунктів, які тимчасово були окуповані росіянами.

Контрнаступ ЗСУ розпочався наприкінці серпня. На нашій території станом на 9 вересня вже знищили близько 51 900 ворогів.

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