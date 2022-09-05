Супротивники вдень з артилерії обстріляли Золочів.

Окупанти обстріляли селище міського типу Золочів, внаслідок чого загинули двоє людей.

Про це повідомляє Telegram-канал Харківської ОВА.

"Сьогодні вдень окупанти знову здійснили артилерійський обстріл Золочева. Серед цивільного населення є жертви: загинули 39-річний та 52-річний чоловіки", - зазначено у повідомленні.

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Жителів області та міста Харків закликають перебувати в укриттях.

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині за минулу добу загинула жінка, ще п'ятеро людей отримали поранення. Внаслідок вчорашнього ракетного удару по Харкову постраждали три людини.

На початку вересня заступник очільника Міністерства внутрішніх справ України Євген Єнін повідомив, що в нашій країні з початку повномасштабної агресії РФ, яка розпочалася рано вранці 24 лютого, через окупантів вже загинули 7 тисяч мирних жителів, а 5,5 тис. - були поранені.

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