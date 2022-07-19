Посіпаки супротивника вирішили заборонити будь-яку дискредитацію влади РФ, повідомили в Міноборони України.

На захопленій частині Херсонської області посіпаки російських окупантів вирішили посилити поліцейський режим, зокрема, людей попередили про посилення покарання у разі порушення комендантської години.

Людям, які порушать комендантську годину, загрожує розстріл на місці, йдеться у Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Видано наказ так званого голови "воєнно-цивільної адміністрації Херсонської області" колаборанта Володимира Сальдо "Про заходи відповідальності за здійснення окремих правопорушень, що зазіхають на громадський порядок і громадську безпеку". В "документі" йдеться про заборону діяльності, яка перешкоджає роботі окупаційних адміністрацій, "виборчих комісій" та інших органів, створених рашистами на окупованих землях", - зазначили у розвідці.

У відомстві додали, що посіпаки ворога вирішили заборонити будь-яку дискредитацію російської влади та інформаційну пропаганду, спрямовану проти окупантів.

"Також розпорядженням "голови Каховської вца" Володимира Лєонтьєва посилюється пропускний контроль на території Каховського району. Надано дозвіл на обшуки, затримання та обмеження волі, які можуть проводитись на розсуд окупантів", - попередили у Міноборони.

Нагадаємо, після широкомасштабного вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого, супротивники захопили низку населених пунктів у Херсонській області.

18 липня керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що у багатьох селах Херсонщини ситуація "дуже критична".

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