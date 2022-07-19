Колаборанти на захопленій території Херсонщини вирішили посилити поліцейський режим, дізналася розвідка / фото УНІАН, Євгеній Кравс

На захопленій частині Херсонської області посіпаки російських окупантів вирішили посилити поліцейський режим, зокрема, людей попередили про посилення покарання у разі порушення комендантської години.

Людям, які порушать комендантську годину, загрожує розстріл на місці, йдеться у Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Видано наказ так званого голови "воєнно-цивільної адміністрації Херсонської області" колаборанта Володимира Сальдо "Про заходи відповідальності за здійснення окремих правопорушень, що зазіхають на громадський порядок і громадську безпеку". В "документі" йдеться про заборону діяльності, яка перешкоджає роботі окупаційних адміністрацій, "виборчих комісій" та інших органів, створених рашистами на окупованих землях", - зазначили у розвідці.

Посіпаки РФ на захопленій території Херсонщини вирішили посилити поліцейський режим, дізналася розвідка / документ t.me/DIUkraine

У відомстві додали, що посіпаки ворога вирішили заборонити будь-яку дискредитацію російської влади та інформаційну пропаганду, спрямовану проти окупантів.

Посіпаки Росії на захопленій території Херсонщини вирішили посилити поліцейський режим, дізналася розвідка / документ t.me/DIUkraine

"Також розпорядженням "голови Каховської вца" Володимира Лєонтьєва посилюється пропускний контроль на території Каховського району. Надано дозвіл на обшуки, затримання та обмеження волі, які можуть проводитись на розсуд окупантів", - попередили у Міноборони.

Посіпаки ворога на захопленій території Херсонщини вирішили посилити поліцейський режим, дізналася розвідка / документ t.me/DIUkraine

Нагадаємо, після широкомасштабного вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого, супротивники захопили низку населених пунктів у Херсонській області.

18 липня керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що у багатьох селах Херсонщини ситуація "дуже критична".

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