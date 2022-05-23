Ситуація навколо Сєвєродонецька складна, зазначили в місцевій районній держадміністрації.

Ситуація навколо Сєвєродонецька Луганської області за минулу добу кардинально не змінилася, вона залишається напруженою, але контрольованою.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив голова Сєвєродонецької районної державної адміністрації Роман Власенко.

"Ситуація зі вчорашнього дня не змінилася, вона така ж напружена та складна. У окупантів дві мети - штурм Сєвєродонецька і просування з Попасної в бік Бахмуту, щоб відрізати дорогу "Бахмут-Лисичанськ". Ситуація, умовно кажучи, контрольована, але нищиться інфраструктура, обстрілюються будинки, гинуть люди", - сказав він.

Також голова РДА додав, що у місті вже не відбувається централізована евакуація населення, як це було раніше.

"Можливість евакуюватися з міста є, але її все менше і менше. На сьогодні системної евакуації автобусами, як це було два тижні тому, вже не відбувається. Сьогодні ми використовуємо лише броньований транспорт за участі поліції, патрульної поліції", - сказав він і додав, що за раз вдається вивезти 20-40 людей.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Спочатку ворог закидав бомбами військові об'єкти, а потім обстрілював і мирні населені пункти, в тому числі в Луганській області.

Пізніше супротивник пішов у наступ на частині сходу української держави.

23 травня Генштаб Збройних сил України повідомив, що за минулу добу наші воїни на Луганському та Донецькому напрямках відбили 11 атак окупантів та знищили багато ворожої техніки, зокрема, шість танків.

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