Втратив пам'ять і зір: знайшли військового, який 10 місяців вважався зниклим безвісти

У нього втрата пам'яті, пораненням, часткова втрата зору та інші захворювання.

У військовому госпіталі Сумської області знайшли українського захисника Руслана Михайлюка родом з Чернівецької області. Військовий вважався зниклим безвісти 10 місяців.

Як йдеться у повідомленні Заставнівської міської ради у соцмережі Facebook, військовий вважався зниклим безвісти з травня 2025 року.

Відео дня

"Ці місяці були надзвичайно важкими для його родини, друзів і всієї громади – ми разом молилися, підтримували одне одного й не втрачали надії", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що захисника вдалося знайти живим. Наразі він після поранень та у зв’язку з хворобою перебуває на лікуванні.

"Ми не знаємо всіх обставин, не знаємо, через що йому довелося пройти… Але знаємо головне – він живий. І це найцінніше", - наголосили в міській раді.

Разом з тим, попереду - довгий шлях відновлення.

Як повідомив мешканець Заставнівської громади Михайло Турок в Facebook, Михайлюк вважався безвісти зниклим 10 місяців.

"Вийшов на зв'язок. Він знаходиться у військовому госпіталі, з втратою пам'яті, пораненнями, контузіями, частково втрата зору та інші захворювання", - зазначив Турок.

Втрати Україн на війні

Як повідмоляв УНІАН, 4 лютого президент Володимир Зеленський розкрив інформацію, що офіційно на полі бою загинули 55 тис. українських військових.

Крім того, є велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти.

У лютому 2025 року президент повідомляв, що загиблими офіційно вважалися 46 тис. військових. Також на той момент були дані про 380 тис. поранених захисників.

