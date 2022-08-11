За його словами, росіяни почнуть розуміти, що їхня армія та військова техніка не найкращі.

Вибухи на військовому аеродромі в Криму є дуже важливими, адже через них росіяни почнуть зневірюватися у власній армії.

Таку думку висловив експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак в ефірі телемарафону.

"Це дуже важливо, всі ці вибухи. Знищення не просто авіаційної техніки, льотного персоналу, пілотів… Дуже важливо, що росіяни, які відпочивали в Криму в той час… вони рознесуть цю інформацію про те, що вони бачили безпосередньо на власні очі, по різних регіонах Росії. І у всіх одне питання: "А де ж наша ППО?". Тобто та протиповітряна, протиракетна система, якою так вихвалялися росіяни, її просто банально не існує", - сказав експерт.

За словами Ступака, Україна вже котрий тиждень знущається над російськими системами протиповітряної оборони.

"Вона їх просто знищує або обходить. І весь цей маркетинг, який Росія створювала навколо своїх систем… вони пробиваються, і у росіян складається думка, що по телевізору їм не кажуть всю правду. Це в подальшому позитивно вплине на цю війну для України", - зазначив експерт.

Ступак наголосив, що росіяни почнуть зневірюватися у своїй армії.

"Вони розуміють, що військова техніка не найкраща, армія не найкраща в світі, і ці сумніви будуть як іржа роз’їдати суспільство", - зазначив експерт.

Удар по аеродрому в Новофедорівці: що відомо

Нагадаємо, 9 серпня, в тимчасово окупованому Криму прогриміла серія вибухів на російській військовій авіабазі "Саки" в Новофедорівці. Саме з цієї авіабази ворожі літаки летіли бомбити Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області.

У Міноборони України прокоментували вибухи, зазначивши, що не можуть встановити причину загоряння, проте вкотре нагадали про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

У Міноборони Росії заявили, що вибухи сталися через те, що здетонували боєприпаси. Повідомлялося про постраждалих і одного загиблого.

Відомо, що внаслідок вибухів знищено щонайменше 9 літаків, аеродром виведений з ладу.

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