Військові окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білінського в Маріуполі, перебуваючи під постійними обстрілами, завдали російським окупантам величезних втрат, зазначили у відомстві.

Українські захисники Маріуполя тримають оборону заблокованого військами РФ міста 45 діб, при цьому в більшості військових підручників говориться, що підрозділ, який обороняється у повному оточенні, може витримати у сучасному бою не більше ніж тиждень.

Про це пише прес-служба ВМС ЗС України.

Так, військові окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білінського в Маріуполі, перебуваючи під постійними обстрілами, завдали російським окупантам величезних втрат, зазначили у відомстві.

"Наведемо тільки декілька прикладів цієї героїчної боротьби, яка, без перебільшення, увійде в усі підручники з військового мистецтва. З міркувань безпеки ми не будемо називати героїв, але обов'язково настане час і вся країна дізнається їхні імена", - йдеться в повідомленні.

Молодший сержант М. керує снайперською групою, яка успішно виконала бойове завдання зі знищення ворожих снайперів і групи прикриття. Тільки через тиждень ним особисто було знищено 10 рашистів і 8 поранено. Також морпіх виявляв розташування зброї та техніки противника та швидко і точно надавав координати, що дозволяло вогневими засобами придушити вогонь противника і припинити обстріл позицій наших бійців.

Лейтенант В. на своєму рахунку має мінімум 2 знищених російських танки. Морпіх 6 березня в околицях Маріуполя, під час бою, попри близьку відстань і небезпеку потрапити під ворожий обстріл, пострілом з РПГ-7 знищив ворожий Т-72. 29 березня під час бою в Маріуполі він знищив ще один ворожий танк Т-72 разом з екіпажем, вже за допомогою NLAW.

Старший матрос Г. 22 березня збив БПЛА оперативно-тактичного рівня типу "Орлан".

"Морські піхотинці щодня здійснюють подвиги, багато з них отримували поранення, і знову поверталися в бій", - розповіли в Генштабі.

Так, 9 березня під час артилерійського обстрілу по батальйону морської піхоти, отримали поранення 8 українських бійців. Матрос Н. на автомобілі Hammer провів швидку евакуацію поранених на безпечну відстань, а сам морський піхотинець отримав осколкові поранення, але вже через чотири дні, 13 березня, точним пострілом з РПГ-7В уразив ворожий "Урал-4320" з боєприпасами та живою силою противника, знищивши рашистів.

"І таких прикладів безліч. Воїни морської піхоти продовжують знищувати окупантів, вони борються за всю країну. Ворог сконцентрував величезні сили на захоплення міста, однак, завдяки мужності та силі всіх оборонців Маріуполя, плани РФ й досі залишаються лише планами", - розповіли в Генштабі.

Раніше в ГУР Міноборони розповіли, що російський спецназ за 2 дні зазнав великих втрат при штурмі Маріуполя, після чого відмовився від подальшої участі в міських боях.

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