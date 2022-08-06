За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Вночі ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram.

"Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Шевченківському району м. Запоріжжя. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Значних руйнувань також не зафіксовано", - повідомив він.

Старух додав, що вночі обстрілу з боку окупанта зазнав промисловий майданчик смт Степногірськ. Пошкоджено електропідстанцію. Зараз у всіх населених пунктах громади немає електропостачання.

Він зазначив, що вчора ввечері ворожий обстріл був здійснений по магістралі, що транспортує водень на Запорізьку АЕС. Виникла пожежа. Інформації щодо постраждалих немає. Також внаслідок пошкоджень ліній електропередач 4-й енергоблок станції відключений від енергосистеми та переведений до резерву.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня приблизно о 14:30 російські загарбники тричі обстрілювали Запорізьку АЕС. Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. У результаті її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.

Ввечері того ж дня окупанти знову обстріляли Запорізьку атомну електростанцію з РСЗВ.

За інформацією "Енергоатома", три "прильоти" були зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Російські окупанти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Фахівці попередили про ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

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