До 29 січня поточного року всі так звані "державні та приватні установи" повинні подати списки осіб на бронь до військових комісаріатів.

Російські загарбники на кінець лютого готують масову хвилю мобілізації в окупованому Криму.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.

"На тимчасово окупованій територій Автономної республіки Крим ворог проводить підготовчі заходи до чергової хвилі мобілізації. Так, до 29 січня поточного року всі так звані державні та приватні установи повинні подати списки осіб на бронь до військових комісаріатів", - йдеться у зведенні.

Відео дня

Зокрема, наступна масова хвиля мобілізації запланована на кінець лютого.

"В той же час, з 1 лютого поточного року всі ремонтні та будівельні роботи на бюджетних підприємствах та в установах будуть припинені, а всі заплановані кошти - перенаправлені на забезпечення збройної агресії проти України", - сказано у зведенні.

Звільнення Криму

Україна готується до деокупації Криму. Наприкінці листопада 2022 року в Офісі президента сказали, що через півроку Крим вже буде звільнено. А колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес заявив, що Крим можна звільнити від окупантів до кінця літа, якщо українська армія отримає від країн-партнерів необхідну зброю.

Вас також можуть зацікавити новини: