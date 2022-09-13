Зафіксовані факти викрадення людей, мародерство.

Окупанти продовжують знищувати села Херсонщини, обстрілюючи їх із важкого озброєння.

Про це інформує поліція Херсонської області.

"За минулу добу поліція відкрила 21 кримінальне провадження щодо воєнних злочинів російської армії на території Херсонської області. Військовослужбовці РФ продовжують знищувати села області, обстрілюючи їх із важкого озброєння. Під ворожим вогнем опинилися смт Нововоронцовка, Біла Криниця, села Трудолюбівка, Вереміївка та Білогірка. Снаряди влучили у приватні будинки, зафіксовані їх пошкодження та руйнування, знищено майно громадян, є поранені. Внаслідок обстрілів у деяких населених пунктах відсутнє енерго- та водопостачання", - зазначає поліція.

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На місцях обстрілів працювали поліцейські, які зібрали докази воєнних злочинів армії РФ. Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 438 (Порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Крім того, зазначають правоохоронці, як метод залякування і придушення спротиву росіяни продовжують викрадати людей на окупованих територіях, піддаючи їх тортурам. Зокрема, у Каховці окупанти викрали 3 чоловіків із числа посадовців та освітян.

Як повідомляється, у Херсоні практично не залишилося не захоплених окупаційними військами державних та приватних установ. Так, на Миколаївському шосе військові РФ захопили приватне підприємство з виготовлення цементу та використовують наявну там техніку для власних потреб.

Після звільнення смт Високопілля поліцейські фіксують там численні факти мародерства російськими військовими, які обкрадали будинки та забирали автомобілі, мототранспорт та велосипеди місцевих жителів. У селищі майже не залишилося вцілілих будинків, все або знищене обстрілами, або пограбоване військовими країни-агресора.