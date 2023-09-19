Російські окупанти завдали удару керованою авіабомбою по місту Куп'янськ.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "Російські окупанти здійснили черговий військовий злочин проти мирного населення Харківської області", - зазначив він.

За даними Синєгубова, станом на зараз відомо, що внаслідок цього удару загинули троє цивільних людей. "Наразі на місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється", - зазначив він.

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Ситуація в Харківській області

Російські окупанти постійно завдають ударів по території області. Так, вчора пізно увечері в самому Харкові лунали вибухи. Пізніше начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник зазначив, що по Харківщині завдали ударів з російського Бєлгорода, попередньо - із ЗРК С-300.

А ввечері 18 липня Генштаб України та заступниця глави Міноборони Ганна Маляр повідомили, що росіяни не мають успіху на Куп'янському напрямку. Ініціатива в боях перейшла до ЗСУ. В той же день глава Харківської ОВА Олег Синєгубов пояснив, чому армія РФ "пішла в атаку" на Куп'янському напрямку та перекинула саме туди додаткові сили. Чиновник вказав, що ворогу важливо захопити поселення Куп'янськ-Вузловий, щоб розгорнути нові логістичні маршрути та направляти війська армії РФ далі, вглиб Харківської території.

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