Масовий спротив українців на окупованих територіях зірвав росіянам плани щодо "добровільного" приєднання українських земель.

Окупанти перенесли на осінь імітацію "добровільного входження" окупованих українських земель у склад Російської Федерації.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, створеного Силами Спеціальних операцій ЗСУ.

"За даними розвідки, масовий спротив на окупованих територіях зірвав росіянам плани щодо "добровільного" приєднання регіонів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за новими планами, росіяни мають на меті поступово змінювати військову адміністрацію на т.з. "цивільну".

"Проте через спротив місцевих дедлайн щодо імітації налагодження мирного життя вкотре перенесено. Тепер на осінь", - зазначили у розвідці.

Водночас, до того часу окупанти планують налагодити на півдні російське "правове поле" та запустити "навчальний рік".

"Останнє, зокрем, за допомогою викладачів з окупованого Криму, адже більшість місцевих викладачів відмовляються співпрацювати або залишили регіон", - сказано у повідомленні.

"Зауважимо, попри репресії місцеві продовжують спротив, тому про ніяке "добровільне" приєднання не йдеться. При цьому, враховуючи, що спротив має зростаючу тенденцію, то скоріш за все росіянам й далі прийдеться переносити кінцевий термін передачі влади "цивільній адміністрації", тобто купці колаборантів", - додали в розвідці.

Війна в Україні та псевдореферендуми:

21 лютого 2022 року президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання РФ ЛДНР.

24 лютого Росія почала повномасштабне військове вторгнення на територію незалежної України.

27 березня 2022 року в "ЛНР" заговорили про референдум щодо вступу в склад Росії.

Того ж дня, 27 березня, в Держдумі відповіли, що зараз для цього невідповідний час.

12 травня з'явилися відомості про псевдореферендум в Маріуполі. Окупаційна адміністрація нібито готує місто до приєднання до РФ.

20 травня в Росії натякнули на "кримський сценарій" для Херсонської та Запорізької областей.

29 травня поставлений окупантами в окупованій частині Херсонської області зрадник Кирило Стремоусов заявив, що має намір просити Кремль "приєднати" регіон до складу Росії, рішення, вважає він, буде ухвалено "до наступного року".

Своєю чергою спікер Держдепу США Нед Прайс пригрозив посиленням антиросійських санкцій через "спроби Кремля встановити інституційний контроль над суверенними територіями України, особливо в Херсонській області".

1 червня член Міжнародного комітету Ради Федерації РФ Сергій Цеков заявив, що російська влада має намір привласнити території України - тимчасово окуповані райони Донбасу, Херсонської та Запорізької областей.

Для цих цілей окупанти планують провести фейкові референдуми. Цеков заявив, що, на його думку, проведення псевдореферендумів щодо "приєднання" до Росії цих територій України буде "досить швидким, протягом року".

2 червня 2022 року в Кремлі заявили, що проведення псевдореферендуму про входження "ЛДНР" у РФ поки неможливо.

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