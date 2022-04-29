З початку повномасштабного вторгнення в Донецькій області загинули 278 мирних жителів, 872 отримали поранення.

Російські окупанти застосували фосфорні снаряди у селі Соловйово Очеретинської громади в Донецькій області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росіяни застосували фосфорні снаряди - цього разу у селі Соловйове Очеретинської громади. Також під обстрілом знову опинилося Ласточкине - пошкоджено житловий будинок і крамницю", - повідомив він.

Крім того, за його словами, обстріли тривали всю ніч на Мар'їнському та Авдіївському напрямках.

"По Авдіївці московити вночі стріляли з "Градів", на ранок здійснили авіаналіт та продовжили гатити з реактивних систем по центру міста. Пошкоджені житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - додав Кириленко.

Уночі авіаудару зазнало і селище Привілля Черкаської громади. Постраждали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

"У Мар'їнській громаді - обстріли по всій лінії фронту. Окупанти перебили високовольтну лінію електропередач, таким чином повністю знеструмивши Красногорівку", - йдеться у дописі.

За даними Кириленка, з початку повномасштабного вторгнення в результаті обстрілів і бомбардувань у Донецькій області загинули 278 мирних жителів, 872 отримали поранення. Кількість жертв у Маріуполі та Волновасі невідома.

Нагадаємо, в результаті авіаудару, нанесеного окупантами по Нью-Йорку на Донеччині, загинуло троє цивільних.

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