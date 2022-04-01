Удар було здійснено з ракетного комплексу "Іскандер" з Криму.

Окупанти здійснили удар трьома ракетами по населеному пункту в Одеському районі, є постраждалі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

"Щойно противник здійснив удар трьома ракетами по населеному пункту в Одеському районі. З ракетного комплексу "Іскандер" з Криму", - повідомив Марченко.

За його даними, внаслідок авіаудару, є постраждалі, однак точна кількість невідома.

"Ми так цього не залишимо. Я обіцяю, що вони пошкодують за кожен пуск ракет та за кожен обстріл нашої землі", - наголосив Марченко.

Нагадаємо, в Одеському порту знайшли "російський" метал: його хочуть націоналізувати. ДБР звернулося до керівництва Одеської обласної військово-цивільної адміністрації з ініціативою про примусове вилучення продукції.

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