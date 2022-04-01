Окупанти здійснили удар трьома ракетами по населеному пункту в Одеському районі, є постраждалі.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.
"Щойно противник здійснив удар трьома ракетами по населеному пункту в Одеському районі. З ракетного комплексу "Іскандер" з Криму", - повідомив Марченко.
За його даними, внаслідок авіаудару, є постраждалі, однак точна кількість невідома.
"Ми так цього не залишимо. Я обіцяю, що вони пошкодують за кожен пуск ракет та за кожен обстріл нашої землі", - наголосив Марченко.
Нагадаємо, в Одеському порту знайшли "російський" метал: його хочуть націоналізувати. ДБР звернулося до керівництва Одеської обласної військово-цивільної адміністрації з ініціативою про примусове вилучення продукції.