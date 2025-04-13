Він розповів, в яких умовах пілотам цих західних винищувачів доводиться виконувати завдання.

Передані Україні винищувачі F-16 не мають авіаційної зброї, яка б дозволяла якісніше виконувати завдання. Крім того, ці винищувачі не перевершують за характеристиками російські потужні засоби у зоні активних бойових дій.

Про це сказав на Radio NV Ігор Романенко, засновник Благодійного Фонду "Закриймо небо України", генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, говорячи про трагедію з F-16.

Романенко зауважив, що завдання для пілотів і в цілому літаків F-16 ускладнюються з часом, оскільки ситуація на фронті вимагає підтримувати наземні операції з неба. Тому ці західні літаки вже залучають не тільки до виконання завдань щодо протиповітряної оборони, як винищувач – знищення крилатих ракет, знищення БПЛА ворожих, а й до завдань на лінії зіткнення.

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"Літаки не нові, лише модернізовані. Крім того, треба авіаційна зброя, як повітря-земля, яку американці вагались і не надавали. Так чи інакше, коли потрібно виконувати завдання на лінії зіткнення, де у ворога є потужні замоби: зенітно-ракетні комплекси середньої і великої дальності, авіація з можливостями за сотні кілометрів – 200 і більше, ракекти "повітря-повітря", такі умови становлять велику небезеку для F-16", - сказав Романенко.

За словами генерала, наші пілоти, коли виконують завдання в зоні бойових дій - це кожен раз подвиг і дуже важкі умови.

"У зв’язку з цим відбулося те, що ми бачимо. По можливості будуть зроблені висновки як в цих непростих умовах і виконати бойове завдання і зберігати життя нашим пілотам", - підкреслив Романенко.

Загибель пілота F-16 Павла Іванова

Вчора стало відомо, що під час виконання бойового завдання загинув пілот F-16 Павло Іванов.

ВВС із посиланням на джерела повідомило, що літак, імовірно, був збитий ворожою ракетою. Видання зазначало, що по літаку росіяни випустили три ракети. Припускають, що це була або керована зенітна ракета з наземного комплексу С-400, або ракета класу "повітря-повітря" Р-37.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап схиляється до версії, що F-16 Павла Іванова був збитий ворогом з переносного зенітно-ракетного комплексу.

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